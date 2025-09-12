Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, gelir seviyesi düşük 300 hanenin kömürden doğal gaza geçişi ücretsiz sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda "Doğal Gaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, özellikle kış aylarında katı yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak amacıyla, sosyal yardım alan ailelerin evlerine doğal gaz sistemleri ücretsiz olarak kuruluyor. Kombi, petek ve diğer tüm ekipmanların kurulumu, işçilik dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Pilot bölge olarak belirlenen Dilovası’nda yapılan 450 başvurudan ilk etapta 217’si uygun bulundu. 1 Ağustos’ta başlayan çalışmalarla bugüne kadar 30 hanenin doğal gaz dönüşümü tamamlandı.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması ve toplamda yaklaşık 300 haneye ulaşılması hedefleniyor.