Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, orman yangınlarına karşı Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda güvenlik önlemleri sıklaştırılırken, Milli Park’ta atlı ve arazi araçlı jandarma ekipleri devriyeye çıkıp, ziyaretçilere uyarılarda bulunuyor. Ayrıca Milli Park’ta her saat başı ziyaretçilere kurallara uymaları konusunda anonsla uyarılarda bulunuluyor.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda, Türkiye’nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda Milli Park’ın ulaşılması zor yerlerine foto kapanlar kuruldu. Toplam 27 bin 600 hektarlık alanı kaplayan Milli Park, drone vasıtasıyla da düzenli olarak havadan taranmaya başlandı. Yol kenarlarına yangın başlangıcına karşı ilk müdahalenin yapılabilmesi için su ve köpük varilleri yerleştirildi. Milli Park’ta, doğa yürüyüşü yapılan kanyon da araç ve ziyaretçi girişine kapatıldı.

Milli Park’ta, atlı ve arazi araçlı jandarma ekipleri de devriyeye çıkıp, ziyaretçilere her saat başı uyarılarda bulunuyor. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne ait araçlar 24 saat gezerek kontrol yapıyor. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar ise İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koyları kıyılarını denizden denetliyor. 804 çeşit bitki türünün bulunduğu Milli Park’ta, 1 arazöz ve 2 yangın söndürme ve ilk müdahale aracı hazırda bekletiliyor.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda muhtemel bir yangına karşı alınan tedbirler ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kuşadası’na tatil için gelen Müfide Savaş, "Son günlerde yaşadığımız orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Burası doğayla iç içe harika bir yer. Bu nedenle mutlaka kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

Aydın’da yaşayan Enes Batı ise, "Doğayı korumayı ve gelecek nesillere miras bırakmayı hepimizin benimsemiş olması gerekiyor. Çevre ve ormanlar konusunda daha duyarlı olmalıyız. Özellikle Milli Park gibi yerlerde en ufak bir dikkatsizlik orman yangını felaketine yol açabilir. Orman yangınına karşı önlemlerin artırılması beni çok memnun etti" diye konuştu.