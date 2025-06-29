Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter ve 3 uçak da havadan destek veriyor.