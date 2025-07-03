Didim’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin çöp konteynerlerine zarar vermesi sonucu çevre kirliliği meydana gelirken, duyarlı olunmasına dikkat çeken Didim Belediyesi ise vatandaşlara çevreyi koruma çağrısı yaptı.

Aydın’ın Didim ilçesinde bazı vatandaşların çöp konteynerlerine zarar vermesi ve atıkları gelişi güzel çevreye bırakması sonucu çevre kirliliği oluştu. Durum tespitinin ardından bölgeye giden belediye temizlik ekipleri, çöpleri temizleyerek bölgeyi temiz bir görünüme kavuşturdu. Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Didim Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı. Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bölgede temizlik çalışması gerçekleştirilirken, zarar gören çöp konteyneri de onarılarak yeniden hizmete alındı. Bu tür sorumsuz davranışların yalnızca çevreye zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda düzenli yürütülen temizlik programlarını aksattığını ve kaynak israfına yol açtığını vurgulayan Didim Belediyesi yaptığı açıklamada "Temiz bir Didim hepimizin sorumluluğu. Bazı vatandaşlarımızın çöp konteynerlerine zarar verip atıklarını dışarı bırakması sonucu çevre kirliliği oluşmuştur. Bu tür sorumsuz davranışlar yalnızca çevremize zarar vermekle kalmıyor, düzenli temizlik programlarımızın aksamasına ve kaynak israfına da neden oluyor. Belediye ekiplerimiz tarafından bölge temizlenmiş, zarar gören çöp konteyneri onarılarak yeniden hizmete alınmıştır. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Didim için hepimizi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Lütfen atıklarımızı doğru yere atalım, çevremizi birlikte koruyalım. Unutmayalım, temiz bir Didim hepimizin elinde" ifadeleri yer aldı.