Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yüksekova’nın sat göllerine hayran kaldığını ifade ederek, "Buralarda artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek" dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir dizi gezi ve ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Yüksekova ilçesinde sat buzul göllerini ziyaret etti. Esendere’de kütüphane açılışına katıldıktan sonra helikopterle ilçenin saklı cenneti olan İki Yaka Dağlarında bulunan Sat göllerine geçen Karadağlı, gölde bot ve kanolarla gezinti yaptı.

"Sat göllerine hayran kaldım"

3 bin 500 rakımda bulunan Sat göllerini yerinde gezen müdür Karadağlı, daha sonra gölde bot ve kanolarla gezinti yaptı. Sat göllerine hayran kaldığını belirten Müdür Karadağlı, "Terörsüz Türkiye’’de buralarda şimdi artık kültür, sanat ve turizm yeşerecek. Çünkü burası gerçekten cennetten bir köşe. Ben burayı ilk defa görüyorum, inan hayran kaldım. Bizde devlet tiyatroları olarak buraya daha sık geleceğiz. Sayın bakanımızla, sayın valimizle görüştük konuştuk, buraya portatif bir sahne kuracağız ve buraya yavaş yavaş oyunlarımız gelecek. İnşallah daha sonra yerleşik bir tiyatro kurma imkanımız olur" dedi.