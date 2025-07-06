Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.45 sıralarında Taşköprü yolunda ilerleyen R.Ç. idaresindeki 41 RC 230 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 K 1587 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.Ç. yaralanırken, savrulan 41 K 1587 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.