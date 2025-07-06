Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Feci kazada ölü sayı 2’ye çıktı Feci kazada ölü sayı 2’ye çıktı

Edinilen bilgiye göre, saat 18.45 sıralarında Taşköprü yolunda ilerleyen R.Ç. idaresindeki 41 RC 230 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 K 1587 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.Ç. yaralanırken, savrulan 41 K 1587 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA