Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ’cumhurbaşkanına hakaret’ ve ’tehdit’ suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasındaki basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, ’cumhurbaşkanına hakaret’, ’suç işlemeye alenen tahrik’, ’kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA