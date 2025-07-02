Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya’da da hissedilen depremden dakikalar sonra Serdivan ilçesinde bulunan oto tekstil firmasında mesai saatleri içinde tavan çöktü. Meydana gelen olayda göçük altında kalan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çalışan işçiler ise korkuyla dışarıya kaçtı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde ve 12,93 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Sakarya’da da hissedildi. Sarsıntıdan dakikalar sonra, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Kanalboyu mevkisinde bulunan bir oto tekstil fabrikasında saat 14.05 sıralarında tavan çökmesi meydana geldi. Olayda, 3 kişi göçük altında kalarak hafif şekilde yaralandı. Diğer çalışanlar ise deprem paniğine kapılarak dışarıya kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası fabrika çalışanları, tavanın yaklaşık bir haftadır çökme riski taşıdığını ve durumun iş yeri yetkililerine bildirildiğini öne sürdü. Ancak buna rağmen herhangi bir önlem alınmadığı iddia edildi. Fabrikada üretim geçici olarak durdurulurken, çalışanlar servislerle evlerine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.