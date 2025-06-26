Denizli’yi önemli turizm merkezleri Antalya ve Muğla’ya bağlayan yolda, her turizm sezonunda benzer manzaralara neden olan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bir türlü tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle oluşan kuyruklar sürücüleri bezdirdi.

Denizli’yi ülkemizin başlıca turizm merkezlerinden olan Antalya ve Muğla bağlantısını sağlayan karayolunda, her yaz döneminde farklı bir bölgede yapılan bakım onarım çalışmalarına bir yenisi eklendi. Denizli-Antalya karayolunda kısa süre önce Tavas makasında tamamlanan çalışmanın ardından bu kez de Gökpınar ile Cankurtaran Kavşakları arasında yol yapım çalışmasına başlandı. Çalışma nedeniyle tek şeritten çift yönlü olarak ulaşım sağlanması nedeniyle, uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolunda yıllardır bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle, özellikle hafta sonlarında olmak üzere sabah ve akşam saatleriyle oluşan yoğunluk sürücüleri bezdirdi. Yakıt giderlerinin arttığı ekonomik şartlarda, dakikalarca kuyrukta beklemek zorunda kalan sürücüler, bitirilemeyen çalışmalara tepki gösterdi.

Emniyet sürücüleri uyardı

Bölgede oluşan trafik yoğunluğunda kazaların yaşanmaması için önlemler alan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "İlimiz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Denizli-Antalya karayolu üzerinde, Gökpınar Kavşağı’ndan başlayarak Cankurtaran Kavşağı’na kadar olan bölümde Karayolları Genel Müdürlüğünce yol yapım çalışması yapılmaktadır. Çalışma yapılan alanda trafik akımı çift şeritli yolda tek taraflı olarak geliş ve gidiş şeklinde sağlanmaktadır. Yapılan yol çalışmalarından dolayı bölgede oluşabilecek yoğunluklara karşı sürücülerimizin dikkatli ve duyarlı seyir etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir" dedi.