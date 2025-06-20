Bartın’ın gözde tatil noktalarından İnkumu’nda deniz suyu renginin kahverengiye dönmesi üzerine sahil boşaltıldı.

Serinlemek için sahile gelen vatandaşlar, deniz suyundaki anormal renk değişimini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kirliliğe gemiden dökülen mazotun neden olduğu tahmin ediliyor. Vatandaşların denizden çıkmasını sağlayarak sahilde önlem alan ekipler denize girilmesini bir süreliğine yasakladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.