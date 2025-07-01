DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul’daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti" denildi.

DEM Parti’nin İstanbul’a gelen 39 kişilik heyet hakkında yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul’daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti. Daha sonra Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, heyet üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmeler de değerlendirildi. Heyet yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12:00’de Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yapacak" ifadelerine yer verildi.