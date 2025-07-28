Hatay’ın Defne ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Defne Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bölgede yaşayan çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinliklerin bu seferki durağı Çekmece Mahallesi oldu. Parkların oyun alanına dönüştüğü etkinliğe Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgür ve Çekmece Mahalle Muhtarı Ali Kaya da katıldı.

Etkinlikte sahne alan tiyatro oyunları, yüz boyama stantları ve geleneksel oyunlar aileler tarafından ilgi gördü.

Etkinliklere devam edeceklerini söyleyen Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgür, "Defne’de her çocuğun eşit neşeyle büyümesi için çalışmaya; her mahallemize umut, oyun ve sevgi taşımaya devam edeceğiz" dedi.