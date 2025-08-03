Defne Belediyesi’ne bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşlardan kaynaklı yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Defne Belediyesi ilçe merkezinde bulunan parklarda ve kamuya açık alanlarda zabıta müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; parklar ve kamuya açık alanlar başta olmak üzere; çevre temizliği, kurallara uygunluk, çevre düzeni ve güvenlik konularında kontroller yapıldı. Kent yaşamının daha sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini amaçlayan ekipler, ortak yaşam alanlarına zarar verilmemesi, kamu alanlarının işgal edilmemesi ve genel düzenin korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.