CW Enerji, Avrupa ve Orta Asya (ECA) Enerji Bilgi Forumu kapsamında Antalya’da bulunan Dünya Bankası Grubu temsilcileri ile 16 farklı ülkeden gelen yaklaşık 40 kişilik heyeti ağırladı.

CW Enerji’nin merkez, hücre ve lityum batarya fabrikalarına gerçekleştirilen teknik gezide, firma yerli üretim gücünü, ileri teknoloji altyapısını ve sürdürülebilirlik vizyonunu uluslararası katılımcılara tanıttı.

Teknoloji, üretim ve AR-GE tanıtıldı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen gezide, ham madde girişinden nihai ürünün sevkiyatına kadar tüm üretim süreçleri heyete adım adım anlatıldı. Sarvan, firmanın güneş paneli, hücre ve batarya üretimindeki kalite standartları ile AR-GE faaliyetlerinin heyet tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

"Takdir ifadeleri bizleri gururlandırdı"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarvan, "Katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi ve takdir, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir. Yerli mühendislik gücümüzü ve teknolojimizi uluslararası platformlarda sergilemekten gurur duyuyoruz" dedi. Heyette, Dünya Bankası temsilcilerinin yanı sıra yeni kurulan Şebeke Ölçeğinde Yenilenebilir Enerji Uygulayıcı Topluluğu’ndan katılımcılar da yer aldı. CW Enerji’nin üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve ürün çeşitliliği, heyet üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

"Yerli üretim gücümüzle rekabeti artırıyoruz"

Ziyaret sırasında üretim süreçlerinin yanı sıra firmanın sürdürülebilir üretim anlayışı ve uluslararası rekabet gücü de katılımcılarla paylaşıldı. Sarvan, "Ürünlerimizin tamamı yerli mühendislikle ve yüksek kaliteyle üretiliyor. Hem Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltıyor hem de dünya pazarlarında yerimizi güçlendiriyoruz" diye konuştu.

CW Enerji sektöre yön vermeye devam ediyor

AR-GE’ye, inovasyona ve insan kaynağına yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Sarvan, "Türkiye’yi yenilenebilir enerjide küresel ölçekte temsil etmekten gurur duyuyoruz. Temiz enerji yolculuğumuzda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Heyet üyeleri ise CW Enerji’nin Türkiye ekonomisine ve bölgesel enerji dönüşümüne sunduğu katkıyı takdir ettiklerini ifade etti. Ayrıca enerji alanında iş birliği fırsatlarının güçlendirilmesi yönündeki temennilerini dile getirdi.