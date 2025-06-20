Bakan Güler: "Yaşadığımız stratejik coğrafya, yerli ve milli savunma ürünleriyle donatılmış etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamızı mecburi kılmaktadır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın da hazır bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA