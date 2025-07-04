Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Hankendi Kongre Merkezi’ne gelişinde Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan’ın yanı sıra zirveye katılacak liderler Aliyev tarafından tek tek karşılandı. Zirveye Erdoğan’ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzioyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Afganistan Başbakanı Yardımcısı Abdulgani Baradar ve toplantılara gözlemci olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılıyor.

Hankendi’de gerçekleştirilen zirvede ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, transit ve iklim değişikliği alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması, EİT kapsamındaki çalışmaların gözden geçirilmesi ve zirve kapsamında ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, Türkiye’nin bölgesel işbirliği projelerine verdiği önemle beraber başta enerji ve ulaşım konuları olmak üzere birçok farklı alanda temaslarda bulunması öngörülüyor.