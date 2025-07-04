Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi’ne katılan liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli’de karşılanmasının ardından zirvenin yapılacağı Hankendi kentine geldi. Erdoğan, zirvenin yapılacağı Hankendi Kongre Merkezine gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan’ın yanı sıra diğer liderler de Aliyev tarafından tek tek karşılandı. Erdoğan ve zirveye katılan liderler karşılamanın ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Liderler daha sonra zirveye geçti.

Zirveye, Erdoğan’ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzioyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Afganistan Başbakanının Yardımcısı Abdulgani Baradar ve toplantılara gözlemci olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılıyor.