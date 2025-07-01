Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Leman Dergisi’nde yayımlayan karikatüre tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Leman Dergisi’nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’ya yapılan saygısız karikatüre tepki gösterdi. Tepkisini bir mesajla gösteren Topçu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cenab-ı Hak Tevbe Suresi 65.Ayet’inde mealen buyuruyor ki: Kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, mutlaka ‘Biz öylesine lafa dalmış, eğleşiyorduk’ derler. De ki: ‘Demek siz Allah ile, O’nun ayetleriyle ve O’nun Resulüyle eğleniyorsunuz, öyle mi?’ Sözde bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize(sallallâhu aleyhi vesellem) yapılan saygısızlığı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Bunun adı provokasyon olup mizah ve fikir özgürlüğüyle alakası asla yoktur. İnsanların inandığı kutsallara yapılan saldırı ne adı altında olursa olsun nefret suçudur ve aşağılık bir eylemdir. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız bu provokasyona zamanında müdahale etmiş gereği yapılmış ve yapılacaktır. Milletimize düşen görev, sağ duyulu ve aklı selim devletimize güvenerek bu provakatif eylemin sahiplerinin değirmenine su taşımak olmamalıdır. Çünkü milletçe istiklal ve istikbalimiz için bu türden provokasyonları boşa çıkartmamız gerekir. Çok şükür Türkiye eski Türkiye değildir ve bunları yapan ve yaptıran karanlık odakları, her türden şer mahfilleri tanımış, tedbirini almış olup bu tür tezgahları yıkmaya, oyunları bozmaya yeterli ve kararlıdır."