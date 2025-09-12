Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çukura düşen aracını çıkarmaya çalışan şahsın başına, saçmalı tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen olayda; Y.Y. yönetimindeki 16 AHK 644 plakalı panelvan aracıyla manevra yapmak için geri geri ilerlerken, çukura düştü. Aracını çukurdan çıkarmaya çalışan Y.Y.’nin başına uzaktan saçmalı tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti. Y.Y.’nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.Y.’nin başındaki kanamaya müdahale etmek istedi ancak Y.Y. tedaviyi kabul etmedi. Saçmalar araca da isabet ederken, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Ekipler ateş eden şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

"Korkup saklandım"

Olay anını anlatan Y.Y., "Ben manevra yapmak için geri geri geldiğim sırada lastik çukura düştü ve kuma saplandı. Aracı çıkarmaya için uğraşırken, aracın ön tarafına doğru gittim. Telefonumu aldım ve daha sonra bir tüfek sesi duydum. Sonrasında kafamda kanı görünce korktum saklandım. Tüfek uzaktan sıkıldı ve saçmalar araca ve bana geldi" dedi.