Çorum Belediyesi, deprem felaketinin ardından kardeş şehir olduğu Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde "kardeşlik konseri" düzenledi.

Çorum Belediyesi 6 Şubat depreminde yaralarını sardığı ve kardeş şehir ilan ettiği Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesiyle kardeşlik bağlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Afşin’de gerçekleştirilen "Kardeşlik Konseri"nde sahne aldı. Afşin Rabia Parkı’nda düzenlenen konserde, Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki koro, Anadolu’daki yörelere ait şarkı ve türküler seslendirdi. Konsere Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Unutulmaz anların yaşandığı konser, hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.

Konserde vatandaşlara seslenen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "6 Şubat’ın ardından bağımızın hiçbir zaman kopmadığı kardeş şehrimiz Afşin’de, bugün de türkülerin birleştirici gücüyle bir aradayız. Afşin-Çorum kardeşlik konserimiz vesilesiyle tekrar aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizlere bugünleri gösteren Rabbim’e binlerce kez hamd ediyorum" dedi.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da, "Deprem zamanında yanımızda olan kıymetli başkanımızdan, Çorum’dan Rabbim razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Çorum Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ise, "Depremin ilk anlarında ilçemize nefes olan Çorum Belediyesi, bugün de ilçemizin sosyal hayatına canlılık kattı. Belediye Başkanımıza ve tüm Çorumlulara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.