Çorum’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde, öğrenciler, gönüllüler ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, çevreye bırakılan cam şişe, plastik atık ve diğer yanıcı maddeleri toplayarak doğaya katkı sundu. Kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerini ileten Vali Çalgan, "Orman bizimdir, doğa bizimdir, gelecek bizimdir. Hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını vurgulayan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Ormanlar, nefes aldığımız hava, içtiğimiz su ve çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. ‘Orman Benim’ demek doğaya sahip çıkmak, yangınlara karşı tek yürek olmak demektir" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğine dikkat çeken Çalgan, "Bir kıvılcımın nelere mal olabileceğini hepimiz biliyoruz. Artık sadece orman görevlilerimiz değil, tüm vatandaşlarımız bu sorumluluğu paylaşmalı" diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AFAD İl Müdürü Ali Uslu, Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler katıldı. Gönüllüler program çerçevesinde ormanlık alandaki yangın riski taşıyan çöpleri topladı.