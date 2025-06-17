Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında arama kaydı bulunan 439 şahıs yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ve ilçe komutanlıkları tarafından 1 Ocak-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 439 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 335’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 104 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA