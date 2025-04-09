Çorum Belediyesi tarafından 230 öğrencinin YKS sınav ücreti karşılandı.

Çorum Belediyesi eğitim alanındaki destekleri çerçevesine Sosyal Destek Kartı uygulamasından faydalanan ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak çocukların sınav ücretlerini karşıladı.

Çorum Belediyesi’nin daha önce duyurusunu yaptığı Sosyal Destek Kartı’ndan yararlanan ailelerin çocuklarına eğitim desteği kapsamında başvurusunu tamamlayan 230 öğrenciye toplam 191 bin TL eğitim desteği sağlandı.