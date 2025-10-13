Çorum’da bir apartmanın giriş katında bulunan ve ev eşyalarının olduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki depoda ev eşyalarının henüz belirlenemeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek üst kattaki dairelere ve bitişikteki dükkana sıçramasını önledi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.