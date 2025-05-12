Çorum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ses getirecek olan Fatma Turgut Gençlik konserini şehirle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çorum’da Gençlik Konseri kapsamında ünlü sanatçı Fatma Turgut, Kadeş Barış Meydanı’nda çorum halkıyla bir araya gelerek sahne alacak. Fatma Turgut Gençlik Konseri, 20 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Kültür sanat etkinliklerini büyük bir hızla devam ettirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerimizle dolu dolu yaşayacağız. Pop-rack müziğin güçlü sesi Fatma Turgut’u Çorumlu gençlerle buluşturuyoruz. Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de öncü olmaya ve vatandaşlarımız için birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Gençlik Konseri’ne gençlerimizi ve kendisini genç hisseden tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.