Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle girişimci kadınlara yönelik ikinci eğitim programı başarıyla tamamladı.

Çorum’da hayata geçirilen "Kadın Kültür Merkezi ve Kadın El Emeği Çarşısı: Eğitim, Satış ve Danışmanlık Hizmetleri ile Güçlendirme Projesi" kapsamında Kadınlara yönelik projelere büyük önem veren Çorum Belediyesi, 8 Mart 2024 Kadınlar Günü’nde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın açılışını yaptığı Kadın El Emeği Çarşısı ile şehre yeni bir vizyon kazandırmıştı. Şimdi ise bu vizyon, kadın girişimcilere verilen eğitimlerle daha da güçleniyor.

Turgut Özal İş Merkezi Toplantı Salonu’nda 2’şer günlük periyotlarla düzenlenen eğitimler; 7-8 Nisan’da Dr. Yasemin Demir ile "Finansal Okuryazarlık", 10-11 Nisan’da Dr. Leyla Bezgin Ediş ile "Geleneksel Pazarlama ve İnternetten Satış Teknikleri", 14-15 Nisan’da ise Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu ile "İş Planı Hazırlama ve İş Yeri Açma Süreçleri" başlıklarında gerçekleştirildi. Toplamda 31 kadının sertifika almaya hak kazandığı eğitim programında, bütçelemeden e-ticarete, pazarlama stratejilerinden iş kurma süreçlerine kadar pek çok konuya değinilerek katılımcıların girişimcilik vizyonu güçlendirildi. Çorum Belediyesi’nin kadınlara sunduğu bu değerli destek ile el emeği ürünler üreten kadınlar, sadece kendi aile bütçelerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Çorum’un bölgesel kalkınma sürecine de ivme kazandıracak.