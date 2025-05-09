Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vektörel mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vektörel mücadele ekibi hava sıcaklarının artmasıyla birlikte karasinek, sivrisinek ve ağaçlarda oluşan haşerelerle ilgili mücadele çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ‘ne bağlı ekipler gece boyunca uçkun mücadelesi kapsamında kent merkezinde ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise şehir merkezi ve merkeze yakın köylerde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların yaz aylarında sinek ve uçkunlardan rahatsız olmamaları için ekipler çalışmalarını gece ve gündüz saatlerinde sürdürecek.