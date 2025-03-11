Körfez’de ekipler, ilçede kırık durumda olan ve zamanla deforme olan çöp konteynırlarını yerinde tamir ediyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan yerinde acil müdahale ekibi, hasar gören konteynırlara yerinde müdahale ederek vatandaşları zorda bırakmıyor. Konteynırlar öncelikle dezenfekte ediliyor ve temiz hale getiriliyor.Ekipler, hasarlı teker ve kapakları yerinde tamir ederek eski haline döndürüyor. Tamiri daha uzun sürecek arızalar ise temizlik işleri şantiyesi içerisinde yer alan atölyede yapılıyor. Bu atölye sayesinde dışarıda oluşacak maliyette en aza indiriliyor.