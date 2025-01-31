Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kapanca Sokak’ta yer alan İzmit Oyuncak Müzesi, sömestr tatilinde ailelerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Tarihi oyuncaklardan modern eserlere uzanan geniş koleksiyonuyla her yaştan ziyaretçiyi zamanda eğlenceli bir yolculuğa çıkaran müze, nostalji ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Üstelik bu eşsiz deneyim tamamen ücretsiz.KOCAELİ (İGFA) - Toplam 460 metrekarelik sergi alanına sahip ve 14 odadan oluşan müze, farklı dönemlere ait oyuncakları bir arada sergileyerek hem çocuklara hem de yetişkinlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Nostaljik oyuncaklar sayesinde yetişkinler çocukluk günlerine dönerken, genç nesil geçmişin büyülü dünyasıyla tanışıyor.

Oyuncak Müzesinin minik ziyaretçilerinden Emir Özartan, “Oyuncak müzesini çok beğendim. Arabalar, uçaklar, gemiler var. Bunlar benim ilgi alanlarım zaten. Çok güzeldi. Bence yolu düşen herkes uğramalı” ifadelerini kullandı.

“ESKİ OYUNCAKLARIN HAVASI VAR”

Mert Ramazanoğlu, “Eski oyuncakların olduğu çok güzel bir müze yapılmış. Daha çok büyük insanların ilgisini çekebilir ama bizim gibi yeni nesil için de ilgi çekici. Eski oyuncakların bir havası varmış. Biz çok beğendik. Özellikler araba ve tank modellerini çok sevdik. Eski oyuncaklar çok daha kaliteliymiş. Gelinmesi gereken bir yer” dedi.

“ANNE BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNCAKLAR BURADA!”

Zeynep Masal Efe, “Burada bir sürü oyuncak var. Hepsini çok beğendim. Tatilim çok güzel geçiyor. Eskilerden kalan oyuncaklar gördüm. Annelerimiz, babalarımızın oynadığı oyuncakları gördüm” dedi.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK

Müze, pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere kapılarını açıyor. Hafta içi 08.30-17.30, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren İzmit Oyuncak Müzesi, sömestr tatilinde keyifli bir etkinlik arayan çocuklar ve ebeveynler için ideal bir adres oluyor.