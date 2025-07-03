Afyonkarahisar’da bir mahalle muhtarının girişimi ile 7-16 yaşındaki çocuklara yönelik futbol eğitimi verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Kanlıca mahallesi Muhtarı Erol Özen’in girişimleri ve Futbol Antrenörü Mustafa Keser’in yönetiminde çocuklara yönelik futbol kursu başladı. 7-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik haftanın 3 günü düzenlenen kursla mahalle parkındaki halı sahalarda verilmeye başlandı.

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Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan Muhtar Özen, "Kanlıca mahallemiz imkanları ve mahalle halkının destekleri ile bu etkinliği yaz dönemi süresince yapacağız amacımız Afyonkarahisar’dan futbolcu çıkarmak" dedi.

Kaynak: İHA