Başiskele’de hayata geçirilen Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temeli atılan yeni dev projede inşaat çalışmaları süratle devam ediyor. Çalışmalar kapsamında zemin kat kolon ve kiriş imalatları tamamlanırken, üst kat döşeme kalıp ve demir bağlama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak çocukların yeni cazibe merkezi, taban alanı yaklaşık bin 400 metrekare ve 2 katlı olarak inşa edilecek. Çocukların güven ve huzurla kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği onbinlerce çocuk kitapların yer alacağı çocuk kütüphanesi, geçmişten günümüze uzanan çeşitli oyuncak koleksiyonlarının sergileneceği müze, etüt merkezi (serbest çalışma alanı), farklı konseptlerde atölye sınıfları, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari ofislerin yer alacağı projenin, avlu kısmında ise etkinlik alanları ve kafe bulunacak.