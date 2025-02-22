Şırnak’ın Cizre ilçesinde evde eğitim gören özel çocuklar, özel bir eğitim ile geleceğe hazırlanıyor.

Cizre’de farklı sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyecek durumdaki çocuklar, evde eğitim hizmetinden yararlanmaya devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, İpekyolu İlkokul Müdürü Mehmet Nuri Zeren ve öğretmenlerle birlikte "Evde Eğitim Hizmetleri" kapsamında okula gidemeyen öğrenciyi ziyaret etti. İpekyolu İlkokulunda kayıtlı olan öğrenciyi evinde ziyaret eden Gayirinal, eğitimde engelin olmadığına dikkat çekerek, "Evladımızın durumu ne olursa olsun onu eğitimin içinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Evde eğitim sayesinde çocuklarımızı keşfederek hayatlarını sonsuza dek değiştirecek yolculuklarına rehberlik eden tüm fedakar öğretmenlere teşekkür ederim" dedi.