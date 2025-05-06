Şırnak’ın Cizre ilçesinde proje kapsamında badem ve fıstık yetiştiriciliğinin gelişimi için 50 çiftçiye fidan dağıtımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindeki kurum müdürleri, fidanların dikildiği alanı inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen 2.5 milyon TL tutarında badem ve fıstık yetiştiriciliği geliştirilmesi için 50 çiftçiye fidanları dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindeki kurum müdürleri, fidanların dikildiği alanı inceledi.

Kocapınar köyündeki fidan dikim etkinliğine katılan Kaymakam Baycar, amaçlarının boş tarım arazilerinin değerlendirilip Cizre’yi bir fıstık merkezi yapmak olduğunu söyledi. Fıstçıkçılığın ve tarımın gelişmesi için Cizre’deki her türlü ortamın uygun olduğunu belirten Baycar, Cizre’nin Türkiye’nin en sıcak bölgelerinden ve birçok boş arazinin olduğunu kaydetti. Bu arazilerde tarım yapmak istediklerini ifade eden Baycar, "Tarımı geliştirmek istiyoruz. Çiftçilerimizin fıstıkçılıkla, zeytincilikle buraları doldurmalarını arzu ediyoruz. 2.5 milyon TL’lik projemizi 50 vatandaşımızla fıstık ekerek ve etrafında vatandaşlarımızın değerli arazilerini tel çitle çevirerek başlattık. Bu günde daha önce başlatılan fidan dikiminin son aşamasına tarım müdürümüz, jandarma komutanımız, kurum müdürlerimiz, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte şahitlik edip bu programı icra ettik. Amacımız beş yıl sonra fıstıkçılığın burada bir ekonomik değere ulaşmasını sağlamak ve buna öncülük etmektir. Gelin bu boş arazileri dolduralım" dedi.

Aşağıçeşme köyünde salatalık serasını da yerinde inceleyen Kaymakam Baycar, "Biz, sayılarının her geçen gün artmasını istiyoruz. Çünkü ürettikçe kendi kendimize yeter duruma geleceğiz ve tarım ürünlerinin fiyatları da alım gücüne bağlı olarak daha uygun hale gelecek. Bizim potansiyelimiz var. Cizre Barajı’nın da yapımına başlandı ve sulu araziye geçeceğiz. Baraj tamamlandıktan sonra bu ovaların tamamı sulanacak. Dolayısı ile çiftçilerimizin sayısının artması ile burası inşallah bir tarım memleketi olacak ve her türlü ürünü özellikle sulu tarım yapılabilecek ürünleri de ekme fırsatına kavuşacağız" ifadelerinde bulundu.