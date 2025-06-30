Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Çimentaş, sürdürülebilir üretim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, çimentosu için uluslararası geçerliliğe sahip Environmental Product Declaration (EPD) belgesini almaya hak kazandı.

EPD belgesi, ürünün yaşam döngüsü boyunca -hammadde temininden üretim ve kullanım aşamasına kadar- çevresel etkilerinin bilimsel, şeffaf ve bağımsız bir şekilde belgelendiği uluslararası bir sertifikasyon sistemi olarak öne çıkıyor. Bu önemli adım, Çimentaş’ın çevre odaklı üretim anlayışının ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çimentaş Teknik Operasyonlar Direktörü Gürol Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çimentaş olarak üretim süreçlerimizi sürekli geliştirirken, çevresel etkilerimizi azaltmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. EPD belgesi, bu alandaki şeffaflık ve hesap verebilirlik yaklaşımımızın bir yansıması. Sadece ürün kalitesini değil, aynı zamanda çevresel performansımızı da ölçümlüyor ve belgeliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda çevreyle uyumlu üretim anlayışımızı operasyonel mükemmeliyetle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çimentaş Çevre Müdürü Selin Ayan ise, "EPD belgesi, sadece ürünümüzün kalitesini değil, aynı zamanda çevresel performansımızı da uluslararası standartlarda tescillememizi sağlıyor. Karbon ayak izimizi azaltmak için yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için kaliteyle çevre duyarlılığını birlikte sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çimentaş, karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda yenilikçi uygulamaları hayata geçirirken kaynak verimliliği, enerji yönetimi ve doğa dostu üretim teknolojileriyle sektöre öncülük etmeye devam ediyor.