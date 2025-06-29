Hakkari’nin Çimenli köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Seyitler Mezrasında meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek hem çalışmalara destek verdi hem de çevre güvenliğini sağladı. Çalı ve kışlık odunların bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.