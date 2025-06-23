Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çiftçilere ücretsiz olarak 10 bin marul fidesi dağıtıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ziraat Odası tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak marul fidesi dağıtıldı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen dağıtımda vatandaşlar fide alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ziraat Odası önünden yapılan dağıtımda yaklaşık 10 bin fide kısa sürede tükendi. Etkinliğe katılan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu da vatandaşlara fide dağıtarak destek verdi. Ziraat Odası tarafından ise fide dağıtımlarının dönemsel olarak devam edeceği öğrenildi.