Yozgat’ta kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateş’i (KKKA) hastalığı bulaşan ve Sivas’ta tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşayan Celal Sarsılmaz’a kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 66 yaşındaki çiftçi, önce Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Durumu ağırlaşan Celal Sarsılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarsılmaz’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat’a gönderildi.