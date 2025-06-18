Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, 60 yıldır yayın yapan yerel Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürledi. Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, yaşananların Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kocası Yasin Köksal ile ilgili yaptıkları ’60 milyonluk yolsuzluk ve içkili mekan ortaklığı’ haberlerinden kaynaklandığını söyledi.

Zabıta ekipleri sabah saatlerinde geldiği Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürledi. Mühürleme işleminden önce gazeteye yönelik 10 gün içerisinde 5 defa denetime gelen belediye ekipleri, yaptıkları tebligatta "Ruhsat alınmaksızın yeni inşaat faaliyetleri yapılmıştır" gerekçesini gösterdiler.

Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, olayla ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir haksızlığa maruz kaldıklarını ifade ederek, "Yaşananlar tamamen belediyeye muhalif olduğumuz için, daha doğrusu Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kocası Yasin Köksal ile ilgili yaptığımız ’60 milyonluk yolsuzluk ve içkili mekan ortaklığı’ gibi haberlerden kaynaklanmaktadır. Kısacası Başkan Köksal muhalif haberler yaptığımız için bize karşı cephe aldı ve olay bu aşamalara geldi. Bu bina 1990 yılında yapılmıştır, biz de 2013 yılında satın aldık ve binada herhangi bir eklenti yapmadık. Bizim belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatımız olmasına rağmen belediye adeta bize zulmetmektedir" dedi.

"Faşizmin açık tezahürü bu gün gazete mühürleyerek ortaya çıktı"

Yaşananlara ilgili açıklama yapan bir başka isim ise AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin oldu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eserinizle gurur duyun. Baskı ve korku siyasetinin getirdiği bu tabloyu ibretle izleyin. ’Basın özgürlüğü’ söylemini samimiyetsiz bir slogan olarak kullananların iki yüzlülüğü net bir tablo olarak ortaya çıkmıştır. Bir gazetenin kapısının mühürlendiğine ilk kez şahit oluyor Afyonkarahisar. Faşizmin açık tezahürü, bugün gazete mühürleyerek ortaya çıktı. Sözüm ona denetim ve cezalarla oluşturulan korku sisteminde bu gün yeni bir faza geçilmiş oldu. Hiç kimse artık bu zihniyetin önünde, güvende değil. Elbette tüm suç Sezer Küçükkurt’un, arandığında ayaklarına gitmeli, söz dinlemeli hakikati yazmayı bırakmalı ve bu korku imparatorluğuna teslim olmalı, el öpüp (ikisinin birden) biat etmeliydi."