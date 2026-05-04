Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne bu yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan ev sahipliği yapıyor. 'Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar' temasıyla düzenlenen zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan eş başkanlık ediyor. Erivan'da bulunan Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın yanı sıra Avrupa Siyasi Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri ve Kanada Başbakanı Kanada Başbakanı Mark Carney de katılıyor. Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

Liderler, zirvenin yapıldığı Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı.

İlk kez Avrupa kıtası dışından bir lider katılıyor

Erivan'daki toplantıyı önemli kılan noktalardan biri de ilk kez Avrupa kıtasında yer almayan bir ülkenin liderinin de davet edilmesi oldu. Son dönemde ABD'yle ilişkiler ve uluslararası düzene ilişkin çıkışlarıyla dikkat çeken Kanada Başbakanı Mark Carney katılımcılar arasında yer alıyor.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunları ele alınacak.

Zirve, özellikle bağlantı, enerji, ulaştırma ve dijital iş birliği alanlarında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Liderler ayrıca, Ukrayna dahil olmak üzere geniş bölgedeki son gelişmeler ve Orta Doğu'da devam eden krizin etkileri gibi güncel küresel sorunları da ele alacak. Zirvenin sonunda ortak bir bildirinin yayınlanması bekleniyor.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. Zirvesi ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilmişti.