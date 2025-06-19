Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), nüfusu 100 bini aşan il ve ilçe belediye başkanlarını Balıkesir’in Bandırma ilçesinde buluşturdu. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ele alındı.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte 101 belediye başkanı katıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bandırma adına çok mutluyuz. Çünkü yüz binin üzerinde nüfusu olan belediye başkanları burada.

Biliyorsunuz büyükşehir başkanları var, il belediye başkanları var ve bizim gibi ilçe ama il düzeyinde olan belediyeler var. Şimdi onlar burada. Onlarla deneyimlerimizi paylaşacağız, sorunlarımızı paylaşacağız, çözüm önerileri getireceğiz. Büyükşehir’le olan ilişkiler, koordinasyonlar Onları tartışacağız. Ama asıl; dayanışma, güçlü birliktelik ve topluma iyi bir mesaj verebilmek. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde 31 Mart’tan bu tarafa büyük başarılar elde ettik. Giderek yapılan çalışmalarla iktidarı hedefliyoruz. Yaşanan güncel sıkıntılara birlikteliğimizle, güçlü birlikteliğimizle cevap vermek istiyoruz. Çok deneyimli belediye başkanları var burada. Ayrıca ben de genel merkezimize teşekkür ediyorum. Bize güvenerek, bize inanarak bütün bu büyük belediyeleri Bandırma’da toplanmış olmasından da ayrı gurur duyuyoruz" dedi.

Toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptı. Mirza, konuşmasının başında, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i rahmet ve minnetle andı. Başkan Mirza, "Hâlâ bu üzüntüyü içimizde taşıyoruz. Bu sevginin sebebi neydi? Belki birçok milletvekili başkanımızda, bizlerde de aynı özellikler var ama bu özellikler Zeyrek Başkanımızla bir nirvanaya ulaşmış. Yani bu kadar çok sevilmesindeki sebep işini çok severek yapması, samimiyetle yapması, her kesimden insana içtenlikle yaklaşması ve çok çalışmasıydı, başarılı olmasıydı. Dolayısıyla önümüzde, onu kaybetmiş olsak da belediye başkanları olarak güzel bir örnek vardır. Onun bu özelliklerini hepimiz taşımaya devam edeceğiz. Ayrıca Genel Başkanımız Özgür Özel’in bu cenaze süresinde, bu hastalık süresinde, bu hastane süreçlerinde göstermiş olduğu insanlık, dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık tüm Türkiye’ye, tüm dostlara örnek oldu. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de ayrıca gurur duyuyoruz." dedi.

Bandırma’nın cıvıl cıvıl bir kent olduğunu hatırlatan Mirza, sözlerini şöyle sürdürdü: 200 yüz bin civarında nüfusuyla, içinde Tıp Fakültesi’nin de olduğu on altı fakültesi bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’yle ve yirmi beş bin üniversite öğrencisiyle; Türkiye’nin dördüncü büyük limanı ile, altıncı ana jet üssü, F-16’ları ile, havaalanları ile, hava, deniz, kara, demiryolu taşımacılığı ve ulaşımı ile, Kyzikos ve Daskyleion gibi iki eski uygarlığı barındıran tarihi kentleriyle; iki organize sanayi bölgesiyle ve ilk yüze, ilk beş yüze giren çok sayıda sanayi kuruluşuyla; tarım ürünleri, su ürünleri, gıda ürünleri üretimi ve potansiyeliyle; Kapıdağ Yarımadası, denizi, gölü, ormanları, çevresindeki adalarıyla, Avrupa Birliği’nin A sınıfı diplomalı Kuş Cenneti, Manyas Gölü Kuş Cenneti ve doğal güzellikleriyle; yaşayan kent olarak, cıvıl cıvıl sosyal yaşamı ile; cumhuriyetçi, Atatürkçü, çağdaş yaşam biçimini seçmiş, bilinçli, kültürlü insan yapısıyla, modern, çağdaş ve yaşayan bir kenttir. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında Bandırma Vapuru ile, bitiminde son kurşunların atıldığı Son Kurşun Anıtı ile tarihinde yer alan bir kenttir. Ayrıca şunu da söylemeden geçmeyeceğim: İki yıldır Süper Lig’in kapısından dönen Bandırmaspor markasıyla, Cumhuriyet’in kalesi olmuş bir cumhuriyet kentidir. Son dört dönemdir kesintisiz şekilde CHP’li ve sosyal demokrat belediyecilikle yönetilen bir kentiz. Dört dönemdir aralıksız hizmet yaptık, halkımızın büyük desteğini gördük ve bize güvendiler. Bu güven bugün de devam ediyor. Bunu anketlerde yakından görüyoruz. Vatandaşlarımız bizi sadece Cumhuriyetçi olduğumuz için değil, büyük yatırımlar yaptığımız için destekliyor. Tabiri yerindeyse kocaman çiviler çaktığımız için ‘Bir çivi bile çakmadınız’ diyenlere karşılık bu kentin çevresiyle yaşamını olumlu yönde değiştirdiğimiz için oy verdiler."

Balıkesir’de 15 belediyeyi kazanarak tarih yazdıklarını hatırlatan Mirza, "Özellikle merkezde büyük başarı kazanarak tarih yazmış olduk. Tabloyu tamamen tersine çevirdik. Ancak biliyoruz ki bu başarıların kalıcı olması için koordineli bir şekilde, dayanışma içinde çok çalışmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki bu başarılarımızı engellemek isteyenler boş durmuyor. Yerel yönetimden yürümek istediğimiz bu gurur tablosunu gölgelemek isteyenler var. Partimize yeni sorunlar yaşatılıyor. Bu konuda belki başkanlarım da birazdan konuşmalarında değinecek. Kurultay söylentileri, iptaller, mücadeleler karşımıza çıkıyor. Belediyelerimize hem siyasi hem ekonomik baskılar uygulanıyor. Küçük bir örnek vermek istiyorum: Benim Bandırma Belediyemin son beş ayında İller Bankası’ndan 105 milyon lira gelirim kesildi. Bu para kentin projelerine aktarılacak kaynaktı ama ne yazık ki hem paylarımız düştü, hem kesinti yapıldı. Bütün bu engellemelere rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni araçlar alıyoruz, günlük hizmetleri aksatmıyoruz, sosyal yardımlardan taviz vermiyoruz, kültür sanat hizmetlerini sürdürüyoruz. Diğer projelerimize de hazırlanıyoruz. Bu siyaset mühendisliğini, bu engellemeleri; dayanışmamızla, çok çalışmamızla, parti örgütlerimizle birlikte aşacağımıza inanıyorum. "Bugün burada yüz bini aşkın belediyeler olarak birçok sorunla karşı karşıyayız. Kaynak sıkıntısı, ödeme güçlüğü, mevzuat zorlukları, kadro şişkinliği gibi birçok başlık var. Kendi örneğimden vereyim: 2019’da belediyeyi 650 kişiyle devrettik, şimdi 1050 kişiyle geri aldık. Bu kadro fazlalığını nasıl yöneteceğiz, yeni kaynakları nasıl oluşturacağız. Projeleri nasıl hayata geçireceğiz, hep birlikte konuşacağız. Büyükşehirlerle ilişkilerimizi, organizasyonları ve koordinasyonları da bu toplantıda masaya yatıracağız. Bandırma’ya geldiğiniz için, bu görevin bize verilmiş olmasından dolayı son derece gurur duyuyorum," dedi.