Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünkü duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (1 Temmuz) İstanbul Saraçhane’de miting düzenleyeceklerini açıkladı. Özel, partiye dönük hiçbir kumpasın ’19 Mart darbesi’nden bağımsız olmadığını belirterek, "Bugünkü duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, yarın İstanbul Saraçhane’de olacağını aktararak, "Yarın 20.30’da demokrasi ve adaletin yüz karasında ve darbenin 100’üncü kara gününde direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz. Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri, bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.