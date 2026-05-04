ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, 'ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve güvenli şekilde yoluna devam ediyor' denildi.

ABD, İran medyasının iddialarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların başarıyla devam ettiğini bildirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 'ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri, 'Özgürlük Projesi' kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptıktan sonra şu anda Basra Körfezi'nde faaliyet gösteriyor. Amerikan güçleri, ticari gemi trafiğinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalara aktif olarak destek veriyor. İlk adım olarak ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve güvenli şekilde yoluna devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.