Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'n başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ndeki konuşmasında, 'Bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış bir gerçekliktir' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne video bağlantı ile katıldı. Aliyev, katıldığı konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Ermenistan ile Azerbaycan'ın sadece 9 aydır barış içinde yaşadıklarını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Geçen yılın Ağustos ayında, Washington'da, Beyaz Saray'da, biz Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ortak bir bildiri imzaladık. Daha önce de belirtildiği gibi, ABD Başkanı Donald Trump da şahit olarak imzaladı' dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının, barış anlaşmasının paraflanma metnini imzaladıklarını hatırlatan Aliyev, 'Barış bizim için ve eminim ki Ermeni ortaklarımız için de sağlanmıştır. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış bir gerçekliktir' diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a 12 bin ton petrol ürünleri ihraç ettiğini belirten Aliyev, 'Biz Ermenistan'a petrol ürünlerimizi, benzin ve dizel yakıtını tedarik etmeye başladık ve bununla ticari ilişkilerin temelini attık. Şu ana kadar Ermenistan'a 12 bin ton petrol ürünü ihraç ettik. Azerbaycan ayrıca kendi toprakları üzerinden 28 bin ton yükün Ermenistan'a transit geçişini de sağladı' ifadelerini kullandı.

'Azerbaycan, Karabağ'da ayrılıkçılığa son verdi'

Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili tutumuna göre Avrupa Komisyonu'na teşekkürlerini ifade eden Aliyev, 'Tüm Avrupa kurumları aynı yaklaşımı sergilemiyor. Bunlardan biri Avrupa Parlamentosu (AP), diğeri ise Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'dir (AKPM). Azerbaycan, 2001 yılının Ocak ayından itibaren Avrupa Konseyi üyesidir. Bu arada, o dönemde Azerbaycan heyetinin başkanı ve parlamento üyesi olarak AKPM'nin aktif üyelerinden biri olmuştum. 2024 yılının Ocak ayına kadar heyetimiz Avrupa Konseyi'nde hiçbir zaman herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmamıştır. 2023 yılının Eylül ayında Azerbaycan, Karabağ'da ayrılıkçılığa son verdi. Biz, 1993 yılında kabul edilen ve 30 yıl boyunca kağıt üzerinde kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dört kararını kendimiz uyguladık. Bundan dört ay sonra AKPM, heyetimize karşı yaptırımlar uyguladı. Ne yazık ki, çifte standartlar bugün AKPM için adeta bir çalışma yöntemine dönüşmüştür. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, herhangi bir başka ülkenin toprak bütünlüğüyle aynı değere sahiptir ve bu konuda çifte standartlar kabul edilemez' diye konuştu.

Aliyev'den AP'ye tepki

Avrupa Parlamentosu'nun barış sürecini desteklemek yerine, onu sabote etmeye yönelmekte olduğunu belirten İlham Aliyev, '2020 yılında İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden altı ay sonra 2021 yılının Mayıs ayından 30 Nisan 2026 tarihine kadar AP, Azerbaycan ile ilgili hakaret dolu ifadeler içeren 14 karar kabul etmiştir. Düşünün, beş yıl içinde 14 karar bu adeta bir tür takıntı demektir. Sonuncusu ise sadece dört gün önce, zirveden hemen önce kabul edilmiştir' dedi.

Aliyev, AP'nin bazı üye devletlerde mevcut olan yabancı düşmanlığı, islamofobi, antisemitizm, göç, rekabet ve evsiz insanların sorunları gibi temel meseleleri çözmek yerine, Azerbaycan'ı hedef alarak iftira ve yalanlar yaydığını belirtti. İlham Aliyev, 'Bunun nedeni, Azerbaycan'ın kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmesi, ayrılıkçılığa son vermesi ve savaş suçlularını sorumluluğa çekmesidir. Buna karşılık olarak Azerbaycan Parlamentosu, 1 Mayıs'ta resmi olarak AP ile tüm alanlardaki iş birliğinin durdurulması, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi faaliyetlerine katılımın askıya alınması ve Euronest Parlamenter Asamblesi üyeliğinin sona erdirilmesi prosedürlerinin başlatılması yönünde karar almıştır. Bu tür zirveler çerçevesinde görüşlerimizi ve endişelerimizi açık şekilde paylaştığımızı dikkate alarak, bu konuyla ilgili yaşananları meslektaşlarımızın dikkatine sunmak istedim ki herhangi bir dezenformasyon ve manipülasyon için zemin oluşmasın' diye konuştu.

'Azerbaycan ve Ermenistan barış gündemine bağlı kalmaktadır'

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin Ermenistan'da düzenlenmesi dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tebriklerini de ileten Aliyev, 'Azerbaycan bu sürece engel olmak isteyenlerin tüm çabalarına rağmen barış sürecine bağlı kalmaktadır. Ermeni mevkidaşımın açıklamaları bunu açık bir şekilde teyit ediyor. Belirli güçlerin barış sürecine engel olmak için tüm çabalarına rağmen, Azerbaycan ve Ermenistan barış gündemine bağlı kalmaktadır' ifadelerini kullandı.