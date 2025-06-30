Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine atanan Kaymakam Levent Küçük ilçedeki görevine başladı.

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, hükümet konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı. Denizli’nin Çardak ilçesinde görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ile Çemişgezek ilçesine atanan Kaymakam Levent Küçük, karşılama programının ardından ilçe kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile kurumların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Küçük Mesajında, "Köklü tarih, zengin kültür ve muhteşem bir doğaya sahip olan Çemişgezek ilçemizde göreve başlamanın heyecanı içerisindeyim. Eğitime çok önem veren, aynı zamanda Şavak tulum peynirinin, Ulukale dutunun ve diğer tahıl ürünlerinin yoğun üretildiği ilçemizde, bizlerde taş üstüne taş koymanın hesabı içerisinde olacağız. Tağar çayının kıyısına konuşlanmış şirin ilçemizin her köşesine hizmet götürmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Vatandaşlarımızla hasbihal ederek, elzem olan sorunları öncelikli olarak kısa sürede tespit ederek, sorunların çözümü için çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızı yönetimimizin ortak paydası bilerek, vatandaş odaklı kamu hizmeti ciddiyetiyle insanımızın yaşamını kolaylaştırıcı ve güzelleştirici hizmetler yapmak inşallah bizlere nasip olur. Tüm Çemişgezekli hemşehrilerimi selamlarken, herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin’’ dedi.