Bolu’nun Göynük ilçesinde çuval yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna dönüş yaparken yan yattı. Araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat T. idaresindeki 54 FZ 248 plakalı çeltik çuvalı yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna dönmek için manevra yaptığı sırada devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken tek şeritten sağlanan trafik aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Öte yandan kamyonun devrildiği esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.