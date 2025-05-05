Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, sanayi ve üniversiteler arasında kurulan köprünün yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını aynı zamanda geleceğin üretim kültürünü de inşa ettiğini söyledi.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme hedefiyle Koç Üniversitesi’ni ziyaret etti. Heyette, Platform Başkanı Ayça Çelik ile Mentorlük Komitesi üyeleri Yazgül Uğur Ersöz, Erva Tozlu, Gamze Erdemir Severoğlu, Ayşegül Fatıma Gök Coşkun, Meltem Aydın ve Hatice Uğur yer aldı. AOSB Proje Destek Ofisi Yöneticisi Özkan Özbek de AOSB Bölge Müdürlüğünü temsilen heyete eşlik etti.

Program kapsamında Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Funda Yağcı Acar, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, "Sanayi ve üniversiteler arasında kurulan köprü, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğin üretim kültürünü de inşa eder. Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz temaslar son derece verimli geçti. Üniversitelerin sahip olduğu akademik bilgi gücü, sanayideki yenilikçi dönüşüm için paha biçilmez bir kaynaktır. Kadın sanayiciler olarak bilimle beslenen bir üretim yapısının ülkemizin kalkınmasında stratejik önemde olduğuna inanıyoruz. Bu iş birlikleri, daha sürdürülebilir, daha rekabetçi bir sanayi yapısına hizmet edecektir" dedi.

Kadın Sanayiciler Platformu, bu ve benzeri ziyaretlerle hem sanayi ve akademi arasında sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını hem de genç yeteneklerin sanayiyle buluşmasını hedefliyor.