Çayırova Belediyesi, dijital belediyecilikte yeni bir adım atarak mobil uygulamasını yenilenen arayüzüyle hizmete sundu. İlçe sakinleri; haberler, duyurular, ödemeler, etkinlikler ve nöbetçi eczaneler gibi birçok bilgiye tek uygulama üzerinden kolayca ulaşabilecek.

Çayırova Belediyesi, dijital belediyecilik alanında bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Bugüne kadar ‘İnşaat projelerinin dijital ortamda incelenmesi, dijital arşiv, e-belediye ve Whatsapp Çözüm hattı’, e-imar uygulaması gibi birçok alanda Çayırovalı ilçe sakinlerine dijital ortamda çözüm sunan Çayırova Belediyesi, bu kez de mobil uygulamasıyla ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıracak. Yenilenen yüzüyle yayına alınan ve mobil uygulama marketlerinden erişilebilen uygulama sayesinde ilçe sakinleri tek tıkla belediyenin birçok hizmetini öğrenebilecek ve işlerini belediyeye gitmeden halledebilecek.

Birçok hizmete tek tıkla ulaşılıyor

Yayına alınan uygulama kapsamında, imar sorgusu, kent rehberi, nöbetçi eczaneler, beyan takibi, belediye borç ödeme sayfası, etkinlik duyuruları, nöbetçi eczaneler, belediye haberleri, belediye duyuruları gibi hizmetlere erişebilecek. İlçe sakinleri uygulamaya kayıt olarak, kişisel bilgileriyle de kendilerine arayüz oluşturabiliyor. Çayırova Belediyesi’nin yenilenen mobil uygulaması, tüm mobil uygulama marketlerinde yer alıyor.