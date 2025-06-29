İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, Bingöl’de 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl’e getirildi" dedi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, Elazığ-Bingöl karayolu yakınında 16 Kasım 2005 tarihinde spor çanta içerisinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, isim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızların JASAT’tan kaçamadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"2024 yılında JASAT’ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık. 4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl’e getirildi. Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100’ünü aydınlattı. Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz."