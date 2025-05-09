Çankırı’da "Orman Benim" etkinliği çerçevesinde ormanlık alana atılan ve yangın tehlikesi oluşturan katı atıklar toplandı.

Çankırı’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Ormanlık alanlar ve çevresindeki bölgelerde yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar, her yaştan gönüllü vatandaşın katılımıyla temizlendi.

Etkinliğe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, kurum temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.