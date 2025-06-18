Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve personelle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.